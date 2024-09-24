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BBC

على دفعات.. إطلاق 20 صاروخا من لبنان صوب مرج ابن عامر

05:08 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

صواريخ لبنان

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق 20 صاروخا على 2 دفعات صاروخية اتطلقت من لبنان صوب مرج ابن عامر، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال جيش الاحتلال، إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد شمالي الأراضي المحتلة بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة.

وقال حزب الله، إنه قصف أيضا مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي غربي العفولة بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة.

وأضاف أنه قصف قاعدة عاموس العسكرية الإسرائيلية، ومصنع ذخائر بمنطقة زخرون بعدد من الرشقات الصاروخية.

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