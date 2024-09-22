مقتل وإصابة 47 شخصًا جراء انفجار منجم فحم في إيران

طهران - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم وأصيب 17 آخرون إثر انفجار منجم للفحم في مدينة تاباس بشرق إيران.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحادث، الذي نجم عن انفجار غاز الميثان في منطقتين بمنجم للفحم، وقع مساء أمس السبت.

وأضافت الوكالة أن عمال المناجم لقوا حتفهم بسبب الاختناق، وليس بسبب انهيار المنجم.

ويعتقد أن هناك عددا من عمال المناجم مازالوا محاصرين في المنجم.

وقبل مغادرته لطهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوامره ببذل الجهود لإنقاذ العمال وعلاج المصابين.