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BBC

إعلام عبري: مسؤول أمريكي نقل رسالة لنتنياهو مفادها أن بايدن يدعوه للتحرك لإتمام الصفقة

08:43 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، إن مسؤولا أمريكيا نقل رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو حكومة تل أبيب للتحرك لإتمام الصفقة.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول في وفد التفاوض الإسرائيلي، قوله إن موقف بايدن قد يساعد في التوصل إلى اتفاق.

واتهم الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى، قائلًا إنه لا يقدم ما يكفي لإتمام الاتفاق.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن هيئة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، تعليقهم على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قالوا إن تصريحات بايدن جاءت كإثبات على أن نتنياهو يعمد عرقلة التوصل لصفقة تبادل للأسرى.

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