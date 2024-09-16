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جانتس عن إقالة وزير الدفاع: نتنياهو أصبح منفصل عن الواقع

03:51 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

بيني جانتس

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(وكالات)

قال زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصبح منفصل عن الواقع وعن الجبهات المشتعلة في الشمال مع لبنان والجنوب في قطاع غزة.

وأضاف جانتس، أن نتنياهو أصبح منشغل عن الخطر الحقيقي وعن المعركة القوية التي على وشك البدء في الشمال ببحث إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

ويأتي ذلك عقب تحدث تقارير في عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن بحث نتنياهو إقالة يوآف جالانت من وزارة الدفاع وتعيين زعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر محله.

من جانبه، نفى مكتب نتنياهو، التقارير المتحدثة عن إقالة جالانت وتعيين ساعر في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى حضور جالانت اجتماعات أمنية اليوم في مكتب نتنياهو مع المبعوث الأمريكي.

بيني جانتس إقالة وزير الدفاع نتنياهو قطاع غزة
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