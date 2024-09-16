قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس

كتب- محمد فتحي:

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة غزة، أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 6 مواطنين، بينهم طفلين وسيدة، وعدد من الإصابات، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و206 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 95 ألفا و337 إصابة، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.