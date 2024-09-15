إعلان

BBC

باستخدام الطيران الشراعي.. جزائري ينقذ طفلًا من الغرق في مدينة جاية (فيديو)

06:46 م الأحد 15 سبتمبر 2024

جزائري ينقذ طفلًا من الغرق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجزائري أثناء قيامه بإنقاذ طفل كان يغرق في مياه البحر.

وكان الطفل يغرق على شاطئ مالبو الواقع في مدينة جاية في الأثناء التي قام بها الرجل الذي كان في الطيران الشراعي "الباراشوت" بالتحرك مسرعا نحو الشاطئ وأخذ طوق نجاة وإلقاءه إلى الطفل.

ولاقى تصرف الرجل بالطيران الشراعي استحسان من متابعي وسائل التواصل، قائلين إن الرجل يتمتع بحسن وسرعة بديهة.

الطيران الشراعي انقاذ طفل غرق طفل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"كاتم أسرار الملك".. من هو جعفر حسان رئيس وزراء الأردن الجديد؟

إعلان

إعلان

* صفقة تفوق رأس الحكمة وجنة بالبحر الأحمر.. ماهي رأس بناس المنتظر طرحها على المستثمرين؟ -صور
* حادث قطاري الزقازيق.. 60 ثانية فقدت فيها الحاجة "عزة" 3 أحباب