باستخدام الطيران الشراعي.. جزائري ينقذ طفلًا من الغرق في مدينة جاية (فيديو)

جزائري ينقذ طفلًا من الغرق



(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجزائري أثناء قيامه بإنقاذ طفل كان يغرق في مياه البحر.

وكان الطفل يغرق على شاطئ مالبو الواقع في مدينة جاية في الأثناء التي قام بها الرجل الذي كان في الطيران الشراعي "الباراشوت" بالتحرك مسرعا نحو الشاطئ وأخذ طوق نجاة وإلقاءه إلى الطفل.

بواسطة مظلة مزودة بمروحية.. طيار ينقذ طفلا من الغرق بشاطئ مالبو في بجاية بـ #الجزائر#عينك_على_العالم pic.twitter.com/CGjMbBagsp — العين الإخبارية (@AlAinNews) September 14, 2024

ولاقى تصرف الرجل بالطيران الشراعي استحسان من متابعي وسائل التواصل، قائلين إن الرجل يتمتع بحسن وسرعة بديهة.