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القسام تُعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح شرقي رفح

11:25 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

كتائب القسام

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(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، استهداف عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية مركبة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .

وقالت كتائب القسام في بيان لها، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من طراز "دي9" بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت القسام، أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية بجوارها عدد من الجنود بقذيفة "الياسين 105"، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد عباد الرحمن بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

كتائب القسام قوت إسرائيلية رفح حركة المقاومة الإسلامية حماس
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