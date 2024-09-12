نيويورك تايمز: بريطانيا وفرنسا تنتظران موافقة بايدن على استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى

(وكالات)

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن بريطانيا وفرنسا تنتظران في الوقت الحالي موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي، يواجه ضغوطًا في دوائر الخارجية الأمريكية لتخفيف القيود على إرسال الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن كبار المخططين العسكريين الأمريكيين غيروا موقفهم الذي كان يُحذر في وقت سابق من قصف أهداف داخل الأراضي الروسية.

وتأتي تلك التقارير أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفقة نظيره البريطاني ديفيد لامي إلى كييف من أجل مناقشة إمكانية إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف والسماح باستخدامها.