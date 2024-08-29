"أحرقها الحوثيون".. مشاهد جديدة من اقتحام سفينة يونانية بالبحر الأحمر

وكالات

نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين، مقطع فيديو يظهر "مشاهد جديدة لاقتحام وإحراق السفينة اليونانية "SOUNION" في البحر الأحمر، والتي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، أنها سمحت بقطر سفينة نفطية تحترق منذ أيام، حيث قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس": "بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة (سونيون)".

وأضاف: "نؤكد أن احتراق سفينة النفط المذكورة مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي، بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة".

مشاهد اقتحام وإحراق السفينة اليونانية (SOUNION) في البحر الأحمر والتي قامت الشركة المالكة لها بإنتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة pic.twitter.com/U6U56ME759 — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) August 29, 2024

وأكد عبد السلام، استمرار الهجمات البحرية لـ "أنصار الله" متوعدا باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، بالقول: "على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بكيان العدو الصهيوني أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات اليمنية أينما يمكن أن تطالها يد القوات المسلحة اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".