إعلان

BBC

"أحرقها الحوثيون".. مشاهد جديدة من اقتحام سفينة يونانية بالبحر الأحمر

09:01 م الخميس 29 أغسطس 2024

اقتحام وإحراق سفينة يونانية بالبحر الأحمر أرشيفي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين، مقطع فيديو يظهر "مشاهد جديدة لاقتحام وإحراق السفينة اليونانية "SOUNION" في البحر الأحمر، والتي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، أنها سمحت بقطر سفينة نفطية تحترق منذ أيام، حيث قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس": "بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة (سونيون)".

وأضاف: "نؤكد أن احتراق سفينة النفط المذكورة مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي، بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة".

وأكد عبد السلام، استمرار الهجمات البحرية لـ "أنصار الله" متوعدا باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، بالقول: "على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بكيان العدو الصهيوني أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات اليمنية أينما يمكن أن تطالها يد القوات المسلحة اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

إحراق سفينة يونانية بالبحر الأحمر اقتحام سفينة يونانية الحوثيون السفينة اليونانية SOUNION حظر الدخول إلى موانئ فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار رعدية بهذه المناطق.. تعرف على طقس غد الجمعة
الكويت تعلن سحب الجنسية من مصريين وفلسطينيين (تفاصيل)