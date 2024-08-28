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الأولى منذ أكثر من 20 عامًا.. رئيس الوزراء العراقي يزور تونس

09:10 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

رئيس الوزراء العراقي يزور تونس

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تونس - (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تونس قادما من القاهرة اليوم الأربعاء، برفقة فريق حكومي رفيع المستوى، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها من أكثر من 20 عاما.

وكان في استقباله رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي.

والتقى السوداني الرئيس التونسي قيس سعيد في القصر الرئاسي، وطالب البلدان في بيانين منفصلين بمناسبة الزيارة بوقف "حرب الإبادة في غزة" و"الاعتداءات ضد المدنيين العزل".

ومنذ صعود الرئيس قيس سعيد إلى السلطة في تونس في 2019، اتخذ البلدان خطوات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بينهما.

وفي مايو الماضي ألغت تونس شرط تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين.

وبدأت الخطوط العراقية في وقت سابق هذا الشهر بتسيير رحلات إلى تونس ونقل سياح عراقيين، بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

وقالت السلطات التونسية إنها ستبدأ هذا العام بتسيير خط جوي إلى بغداد.

رئيس الوزراء العراقي يزور تونس محمد شياع السوداني رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري
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