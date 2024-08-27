مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من وقوع حادث نووي في محطة كورسك الروسية

(وكالات)

حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، اليوم الثلاثاء، من وجود خطر وقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك النووية الروسية.

جاءت تصريحات جروسي، بعد زيارته للمحطة النووية بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الهجمات والتوغل الأوكراني الأخير في المقاطعة الروسية.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه تلقى بلاغًا بوقوع هجمات باستخدام الطائرات المسيرة على محطة كورسك النووية.

وأكد رافايل جروسي، مع ذلك على عمل المحطة النووية في ظروف قريبة جدا من الحالة الطبيعية.