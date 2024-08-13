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BBC

ممثل بريطانيا بمجلس الأمن: أوامر الإخلاء بغزة شملت 86% من القطاع

11:31 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

أرشيفيه

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وكالات

قال ممثل بريطانيا في مجلس الأمن الدولي، لاثلاثاء، إن ما من مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل أوامر الإخلاء التي شملت 86 بالمائة من القطاع.

وأشار إلى أن على حركة حماس إطلاق سراح الأسرى على الفور وعلى إسرائيل منح الصليب الأحمر إمكانية الوصول إلى السجناء الفلسطينيين.

ودعا ممثل بريطانيا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إدانة التصريحات الصادرة بشأن تجويع الفلسطينيين في غزة.

وأوضح أن بفضل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر هناك اتفاق مطروح لوقف إطلاق النار في غزة.

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