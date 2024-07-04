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حزب الله اللبناني يستهدف التجهيزات التجسسية في موقع ‏المطلة الإسرائيلي

09:02 م الخميس 04 يوليو 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت- ( د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الخميس، التجهيزات التجسسية في موقع ‏المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة سابقة اليوم الخميس، أن عناصره قصفوا مقرات عدة للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة بأكثر من 200 صاروخ، كما استهدفوا العديد من ثكناته بمسيرات انقضاضية، رداً على اغتيال إسرائيل أمس الأربعاء القائد في الحزب محمد نعمة ناصر في منطقة الحوش في مدينة صور الجنوبية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان بعد ظهر اليوم الخميس، أحد عناصرها هو هادي أحمد شريم من بلدة حولا في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا على طريق القدس إلى 392.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم عدة غارات على بلدات الناقورة وطيرحرفا والقنطرة وكفرشوبا في جنوب لبنان ، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من ت أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.

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