مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو سبب موقف إسرائيل المتشدد بمحادثات روما

وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو السبب الرئيسي وراء موقف إسرائيل المتشدد في محادثات روما.

وأضافت الصحيفة، أن كبار المسؤولين الأمنيين يضغطون على نتنياهو لإظهار مرونة تتيح إبرام صفقة، موضحة أن مفاوضات روما توقفت عند قضايا منها المدى الذي ستبقى فيه القوات الإسرائيلية بغزة أثناء الهدنة.

وتابعت الصحيفة نقلا عن المسؤولين، أن المفاوضون الإسرائيليون ناقشوا مغادرة الجيش محور فيلادلفيا إذا تم تركيب أجهزة كشف عن الأنفاق.

كان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ديفيد برنيع عاد من اجتماعه مع الوسطاء في العاصمة الإيطالية روما.

وذكر الموقع أن الاجتماع ناقش وثيقة توضيحية قدمتها إسرائيل بشأن اتفاق الصفقة المقترح، وأن المفاوضات ستستمر مع الوسطاء بشأن القضايا الرئيسية التي يتضمنها الاتفاق.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أن يكون الثالث من أغسطس يوما وطنيا عالميا لنصرة غزة والأسرى.

وقال إسماعيل هنية: "ندعو للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذا اليوم الوطني والعالمي دفاعا عن أسرانا وأهلنا في غزة".