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يديعوت أحرونوت: انفجار في تل أبيب وحديث عن إصابات

04:52 م الجمعة 19 يوليه 2024

انفجار في تل أبيب وحديث عن إصابات

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وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بوقوع انفجار في تل أبيب، مشيرة إلى أن شهود عيان يتحدثون عن وقوع إصابات.

وفيما سبق أعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة في بيان أن انفجارا قويا مجهول المصدر وقع في مبنى بتل أبيب قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان "وصل عدد كبير من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان ويتعاملون مع الوضع" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن الانفجار الكبير وقع فجر اليوم، في تل أبيب، التي تشهد استنفارا أمنيا.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد أسفر الانفجار عن إصابة شخصين بشظايا، مشيرة إلى أنه وقع بالقرب من مقر البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن سكان يعيشون قرب موقع الانفجار قولهم، إنه كان قويا، وتسبب في تحطيم أشياء بمنازلهم.

انفجار في تل أبيب الشرطة الإسرائيلية إسرائيل
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