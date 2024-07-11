البنتاجون: توقف العمليات عبر رصيف غزة مؤقتًا قريبًا

واشنطن (د ب أ)

أعلن باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم الخميس، أن الرصيف المؤقت الذي سيقيمه الجيش الأمريكي قبالة ساحل غزة لإيصال المساعدات الإنسانية سيتوقف عن العمل بشكل كامل قريبًا.

وكان الرصيف المؤقت قد انفصل وتعرض لأضرار بالغة في يونيو الماضي بسبب مياه البحر المضطربة، وتم نقله إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

وقال رايدر إن الجنود الأمريكيين أخفقوا في محاولة لإعادة الرصيف على شاطئ غزة أمس الأربعاء، وذلك بسبب أمور فنية وأخرى متعلقة بالطقس.

وأضاف رايدر، إن الرصيف المؤقت: "سيتوقف عن العمل قريبًا، وسيتم الكشف عن التفاصيل وموعد ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وأكد المتحدث أن "الرصيف كان يمثل حلا مؤقتا للسماح بتدفق إضافي للمساعدات إلى غزة خلال فترة حاجتها الإنسانية الماسة، في ضوء قلة قنوات التسليم البرية والجوية".

وترمي الخطط القياسية للرصيف إلى سفن الشحن المتسارعة من قبرص إلى الرصيف العائم الواقع على مسافة بضع كيلومترات قبالة ساحل قطاع غزة، على أن تقوم سفن أصغر حجما بحمل البضائع والإبحار بها إلى قرب الساحل ورسو على الرصيف لتفريغها.

وبعد استلام الشحنات هناك، على أن تقوم منظمات الإغاثة بتوزيعها.