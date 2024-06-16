بسبب الفلسطينيين.. المالديف تعلّق قرارًا بحظر دخول الإسرائيليين إلى أراضيها

وكالات

أعلنت المالديف، اليوم الأحد، تعليق قرار سابق بحظر دخول حملة جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، كانت اتخذته في وقت سابق احتجاجا على الحرب في غزة.

وأوضح المدعي العام أحمد أوشام، التحديات التي تواجه هذا الإجراء الذي نال اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

وقال أوشام خلال مؤتمر صحفي، إن الحظر الكامل على جوازات السفر الإسرائيلية "يستلزم مزيدا من التدقيق"، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي يبقى فيه موقف الحكومة ثابت، هناك قضايا مهمة يجب معالجتها"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأشار أوشام إلى أن "عدد كبير من الفلسطينيين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، ماذا يحدث إذا فرضنا حظرا كاملا؟ إنها قضية تحتاج لدراسة متأنية".

وفي الوقت الراهن، لا يحتل مشروع قانون لفرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية، مكانا على جدول أعمال البرلمان في جزر المالديف.

وكشف أوشام، أنه سبق وأن قدم عضو بالمعارضة اقتراحا مماثلا في الماضي، لحظر دخول حملة جوازات السفر الإسرائيلية وحتى وإن كان يمتلك جوازا أجنبيا آخر.

وأضاف المدعي العام المالديفي: "نظن أنه من الأفضل أن نعمل على تعديل المشروع الحالي خلال مناقشات اللجنة، لذا فإن الحكومة لن تقدم مشروعا إضافيا".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن مكتب الرئيس المالديفي عزم بلاده حظر دخول الإسرائيليين، قبل أن توصي وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها بعدم السفر إلى المالديف، كما نصحتهم في وقت باكر من الحرب بتجنب زيارة الأرخبيل ذات الأغلبية المسلمة إثر تدهور العلاقات معها.