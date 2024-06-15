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BBC

وزير الحج السعودي: أعداد الحجاج هذا العام بلغت 1.8 مليون حاج

04:55 م السبت 15 يونيو 2024

وزير الحج السعودي توفيق الربيعة

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وكالات

أكد وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، اليوم السبت، نجاح الخطط الصحية للحجاج في مشعر عرفات.

وأشار الربيعة إلى أن إجمالي عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.8 مليون حاج.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها لم ترصد أي حالات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنها "تتعامل بشكل فوري مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس"، وحذرت في الوقت نفسه "من ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة".

وكانت الوزارة نصحت الحجاج بشرب الماء البارد، والانتقال إلى مكان بارد، ورش الجسم برذاذ من الماء.

وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أعداد الحجاج هذا العام الخطط الصحية للحجاج مشعر عرفات
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