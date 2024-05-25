الجيش الروسي يحرز تقدماً جديدًا في أوكرانيا

وكالات

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا، قرب منطقة أوتشريتينا -والتي تعتبر ذات موقع استراتيجي في دونيتسك، حيث شكلت مفترق طرق لإيصال المساعدات للقوات الأوكرانية على جبهات القتال- حيث أحزر تقدمًا سريعًا في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة كليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية" والتي تقع على مقربة من قرى أخرى سبق لروسيا أن سيطرت عليها في مايو.