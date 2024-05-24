مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بسبب برق ضرب ملعب كرة قدم في فرنسا

باريس- (د ب أ)

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن ضربت صاعقة برق ملعبا لكرة القدم في شمالي فرنسا.

ووقع الحادث ليل الخميس في إستاد ببلدة كوريريس، بلدة صغيرة بالقرب من لنس، وفقا لصحيفة "لا فوا دو نورد".

وأفادت الشرطة بأن المتوفى البالغ من العمر 33 عاما مدرب كرة قدم. ورغم المجهودات المكثفة، لم يكن من الممكن إنعاشه بعد أن تعرض لسكتة قلبية.

وحضرت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث بأعداد كبيرة.

وتم نقل شخصين إلى المستشفى وحالتهم خطيرة. وأصيب ثالث بحروق في ساقه. ووفقا للتقارير فقد شاهد الصاعقة 33 شخصا.

وأصدرت خدمات الطقس الفرنسية تحذيرا شديدا من الطقس في عدة مناطق من البلاد يوم الخميس.