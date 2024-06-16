وزير الداخلية الباكستاني يؤكد ضمان أمن المواطنين الصينيين في بلاده

إسلام أباد - (د ب أ)

أكد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوى ضمان أمن المواطنين الصينيين في باكستان خلال اجتماعه مع السفير الصيني جيانج تسي دونج اليوم الأحد.

وناقش الجانبان الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى الصين خلال الاجتماع، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

كما أجريت مناقشة مفصلة حول تعزيز العلاقات الباكستانية الصينية والتدابير المتخذة لأمن المواطنين الصينيين في باكستان، وقال محسن نقوى إن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء عززت الصداقة مع الصين، مضيفا أن الرئيس الصيني ورئيس الوزراء والقيادة العليا للصين يدعمون باكستان دائما.

وأبلغ السفير الصيني بإجراءات حماية المواطنين الصينيين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك إسلام أباد.

وأعرب السفير الصيني عن ارتياحه للترتيبات الأمنية المتخذة لحماية المواطنين الصينيين، كما حضر الاجتماع وزير الداخلية خورام علي آغا وكبار المسؤولين في السفارة الصينية.

وأفادت تقارير بأن الصينيين في باكستان يواجهون مشكلات متعددة تتعلق بالأمن، كما يواجهون تحديات اقتصادية مثل عبء الديون وتأخيرات في مشاريع البنية التحتية، واجتماعيا، يعانون من التوترات الثقافية والتنافس على الوظائف مع السكان المحليين.

وفي شهر مارس الماضي قُتل خمسة من الصينيين في هجوم انتحاري على سيارة كانت تقلهم وقُتل معهم سائقهم الباكستاني، في منطقة بيشام بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني)، وقد أحدث الهجوم صدمة عارمة في دوائر السلطة بإسلام آباد.