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BBC

تايوان تعلن رصد 64 طائرة وسفينة صينية قرب الجزيرة

01:06 م الخميس 23 مايو 2024

تايوان

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(وكالات)

قال الجيش التايواني، اليوم الخميس، إنه رصد 33 طائرة و31 سفينة تابعة للجيش الصيني قرب جزيرة تايوان.

وبدأت الصين مناورات عسكرية في محيط جزيرة تايوان، قائلة إنه للتأكيد على قدرة الصين على الحفاظ على أمنها القومي.

وجاءت المناورات عقب حضور وفد أمريكي حكومي لحفل تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينج تي وهو الحفل الذي حضره عدد من الوفود الدبلوماسية الأجنبية.

وطالبت بكين، واشنطن بالتوقف عن دعم الانفصاليين، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

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