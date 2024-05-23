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وصول جثمان الرئيس الإيراني إلى ميدنة مشهد

12:08 م الخميس 23 مايو 2024

إبراهيم رئيسي

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(وكالات)

وصل، اليوم الخميس، جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد حيث مثواه الأخير.

وتقام مراسم دفن رئيسي الذي لقي حتفه وهو ومرافقيه في حادث مروحية، اليوم الخميس، حيث تقرر دفنه في مسقط رأسه.

وأعلنت طهران وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان وباقي المرافقين الاثنين الماضي بعد عمليات بحث عن مروحيتهم استمرت أكثر من 12 ساعة.

وحضر عدد من الوفود الأجنبية إلى إيران من أجل تأدية واجب العزاء وحضور مراسم الجنازة التي تقدمها المرشد الأعلى الإيراني علي خامئني.

إبراهيم رئيسي إيران ميدنة مشهد
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