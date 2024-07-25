إعلان

BBC

إعلام عبري يزعم استعادة جثث أسرى لدى حماس بغزة

12:51 ص الخميس 25 يوليه 2024

إعلام عبري يزعم استعادة جثث أسرى لدى حماس بغزة (1)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

زعمت سلطات كيبوتس نير عوز، مساء الأربعاء، في بيان أن الجيش الإسرائيلي تمكن من استعادة جثة مايا جورين التي كانت أسيرة في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وجاء في البيان "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من تسعة أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه".

وأوضح البيان أن الجيش استعاد جثة الرهينة مايا جورين (56 عاما) خلال عملية عسكرية في غزة يوم الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ديسمبر مقتل غورين التي تم أسرها واقتيدت إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر.

كما زعمت وسائل إعلام عبرية، أنه تم استعادة جثامين 5 من الأسرى الإسرائيليين في عملية للجيش الإسرائيلي في خان يونس؛ وهم، "رافيد كاتز، أورين غولدن، ميا غورين، تومر أخيمس، كيريل برودتسكي.

وحسب مواقع تتبع للمستوطنين، زعمت أن عملية استعادة الجثامين مبنية على معلومات استخبارية دقيقة.

إعلام عبري يزعم استعادة جثث أسرى لدى حماس بغزة (2)

الجيش الإسرائيلي الأسرى الإسرائيليين خان يونس غزة طوفان الأقصي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2024
الحرارة 44 بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس
مدبولي: تحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيا لمدة عام ونصف
مدبولي: رفضنا زيادة الأسعار مرة واحدة.. وتحملنا خسائر لمدة عام ونصف
* توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين