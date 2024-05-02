سموتريتش يعترض على تعيينات الجيش ويطالب نتنياهو بالتدخل

مصراوي

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن تعيين جنرالات الجيش الذين سيقودون عملية إصلاحه لا يمكن أن تتم من قبل رئيس الأركان المسؤول عن التقصير.

وأضاف وزير مالية الاحتلال، أن حان الوقت لكي يتولى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زمام الأمور ويضع وزير الدفاع ورئيس الأركان في مكانهما ويوقف هذه الفضيحة.

كانت قناة كان العبرية، قالت إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت فورا، وذلك على خلفية تعيينات هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت القناة العبرية، أن وزير الأمن القومي بن غفير قال إن جالانت لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هناك خلافات شديدة بين قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن قادة الأجهزة الأمنية يقولون إن نتنياهو يمتنع عن حسم قضايا جوهرية ويعرّض إنجازات الجيش للخطر.

وطالبت الأجهزة الأمنية نتنياهو بحسم شن عملية في رفح وقضية الأسرى وتصور لليوم التالي بعد الحرب.