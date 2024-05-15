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BBC

بين الحياة والموت| من هو رئيس وزراء سلوفاكيا الذي تعرض لمحاولة اغتيال؟

06:29 م الأربعاء 15 مايو 2024

حادث رئيس وزراء سلوفاكيا أرشيفية

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كتب- مصراوي

أصيب اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في إطلاق نار بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا، إن رئيس الوزراء السلوفاكي الموالي لروسيا روبرت فيكو أصيب في إطلاق نار ونقل إلى المستشفى، ويعتقد أن مهاجمه المشتبه به صرخ "روبو تعال إلى هنا" لرئيس الوزراء قبل أن يبدأ في إطلاق النار. وبحسب ما ورد أصيب السيد فيكو في بطنه ويده.

صورة 1 سلوفاكيا

وفقًا لوسائل الإعلام في دينيك، تم إطلاق النار على رئيس الوزراء في محاولة اغتيال خارج مجلس الثقافة حيث كان يعقد اجتماع حكومي، وأثناء خروجه من المبنى وقف للتحدث إلى بعض الأشخاص كما يظهر فيديو متداول للحظة إطلاق عدة أعيرة نارية، مما تسبب في سقوطه على الأرض، ووفقا لتقارير إعلامية فإن فيكو أصيب برصاصة في بطنه وأخرى في يديه وهو الآن بحالة حرجة بالمستشفى.

صورة 2 سلوفاكيا

وحسب تقارير إعلامية، فإن الشرطة ألقت القبض على المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي وطوقت المنطقة بالكامل تحسبا لوجود مشتبه به آخر، فيما أصدرت رئيسة سلوفاكيا، زوزانا تشابوتوفا، بيانا أدانت فيه الهجوم "الوحشي" وتمنت لرئيس الوزراء الشفاء التام.

من هو روبرت فيكو ؟

تم انتخاب روبرت فيكو لمهمة رابعة كرئيس لوزراء سلوفاكيا في أكتوبر بعد إدارة حملة وعدت بإنهاء الدعم لأوكرانيا، واستفاد "المشاغب الشعبوي" كما يتم وصفه من انعدام الثقة العميق في الناتو في سلوفاكيا، وهي عضو في التحالف العسكري والاتحاد الأوروبي.

صورة 3 سلوفاكيا

حتى انتخاب اللاعب البالغ من العمر 59 عامًا، كانت سلوفاكيا واحدة من أكثر مؤيدي أوكرانيا، لكن كان يُنظر إلى انتصار "فيكو" على أنه ضربة للقوى الموالية للغرب خاصة بعد رفضه الانضمام إلى تحالف تقوده التشيك من دول الاتحاد الأوروبي يشتري ذخيرة لكييف.

ويُعرف القومي اليساري بحبه لكمال الأجسام والسيارات السريعة وكرة القدم، فضلاً عن كونه مناهضًا للمهاجرين وأحد أشد منتقدي سلوفاكيا لأقنعة كوفيد وإغلاقها.

صورة 4 سلوفاكيا

وانتهت الفترة الثالثة لفيكو كرئيس للوزراء في عام 2018، بعد استقالته خلال أزمة سياسية أشعلتها مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوتشياك، ويحمل السيد فيكو أيضًا الرقم القياسي لأطول رئيس وزراء خدمة في تاريخ سلوفاكيا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الأربعاء، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أدانت الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وكتبت أورسولا فون "إنني أدين بشدة الهجوم الدنيء على رئيس الوزراء روبرت فيكو. لا مكان لأعمال العنف هذه في مجتمعنا وتقوض الديمقراطية، أغلى مصلحتنا المشتركة. افكاري مع رئيس الوزراء فيكو وعائلته ".

وذكرت تقارير عن TA3، وهي محطة تلفزيونية سلوفاكية، أن فيكو أصيب في بطنه بعد إطلاق أربع طلقات خارج بيت الثقافة في بلدة هاندلوفا، حيث كان الزعيم يلتقي بأنصاره، ولا توجد معلومات عن دوافع مطلق النار حتى الآن.

صورة 5 سلوفاكيا

أفادت وكالة الأنباء السلوفاكية TASR يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أصيب في إطلاق نار بعد اجتماع حكومي في هاندلوفا بسلوفاكيا، وتقع هاندلوفا على بعد حوالي 150 كيلومترًا (93 ميلًا) شمال شرق العاصمة براتيسلافا.

صورة 6 سلوفاكيا

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