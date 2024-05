بين الحياة والموت| من هو رئيس وزراء سلوفاكيا الذي تعرض لمحاولة اغتيال؟

كتب- مصراوي

أصيب اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في إطلاق نار بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

🚨 🇸🇰 Breaking: Slovakia The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public. This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE

وقالت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا، إن رئيس الوزراء السلوفاكي الموالي لروسيا روبرت فيكو أصيب في إطلاق نار ونقل إلى المستشفى، ويعتقد أن مهاجمه المشتبه به صرخ "روبو تعال إلى هنا" لرئيس الوزراء قبل أن يبدأ في إطلاق النار. وبحسب ما ورد أصيب السيد فيكو في بطنه ويده.

وفقًا لوسائل الإعلام في دينيك، تم إطلاق النار على رئيس الوزراء في محاولة اغتيال خارج مجلس الثقافة حيث كان يعقد اجتماع حكومي، وأثناء خروجه من المبنى وقف للتحدث إلى بعض الأشخاص كما يظهر فيديو متداول للحظة إطلاق عدة أعيرة نارية، مما تسبب في سقوطه على الأرض، ووفقا لتقارير إعلامية فإن فيكو أصيب برصاصة في بطنه وأخرى في يديه وهو الآن بحالة حرجة بالمستشفى.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الشرطة ألقت القبض على المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي وطوقت المنطقة بالكامل تحسبا لوجود مشتبه به آخر، فيما أصدرت رئيسة سلوفاكيا، زوزانا تشابوتوفا، بيانا أدانت فيه الهجوم "الوحشي" وتمنت لرئيس الوزراء الشفاء التام.

من هو روبرت فيكو ؟

تم انتخاب روبرت فيكو لمهمة رابعة كرئيس لوزراء سلوفاكيا في أكتوبر بعد إدارة حملة وعدت بإنهاء الدعم لأوكرانيا، واستفاد "المشاغب الشعبوي" كما يتم وصفه من انعدام الثقة العميق في الناتو في سلوفاكيا، وهي عضو في التحالف العسكري والاتحاد الأوروبي.

حتى انتخاب اللاعب البالغ من العمر 59 عامًا، كانت سلوفاكيا واحدة من أكثر مؤيدي أوكرانيا، لكن كان يُنظر إلى انتصار "فيكو" على أنه ضربة للقوى الموالية للغرب خاصة بعد رفضه الانضمام إلى تحالف تقوده التشيك من دول الاتحاد الأوروبي يشتري ذخيرة لكييف.

ويُعرف القومي اليساري بحبه لكمال الأجسام والسيارات السريعة وكرة القدم، فضلاً عن كونه مناهضًا للمهاجرين وأحد أشد منتقدي سلوفاكيا لأقنعة كوفيد وإغلاقها.

وانتهت الفترة الثالثة لفيكو كرئيس للوزراء في عام 2018، بعد استقالته خلال أزمة سياسية أشعلتها مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوتشياك، ويحمل السيد فيكو أيضًا الرقم القياسي لأطول رئيس وزراء خدمة في تاريخ سلوفاكيا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الأربعاء، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أدانت الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وكتبت أورسولا فون "إنني أدين بشدة الهجوم الدنيء على رئيس الوزراء روبرت فيكو. لا مكان لأعمال العنف هذه في مجتمعنا وتقوض الديمقراطية، أغلى مصلحتنا المشتركة. افكاري مع رئيس الوزراء فيكو وعائلته ".

Deeply shocked by the assasination attempt of Slovakia's Prime Minister Robert Fico.



An attack against an elected leader is also an attack against the very idea of democracy.



I wish him a full and speedy recovery. My thoughts are with his family and loved ones.