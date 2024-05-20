بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. تحسن الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا

براتسيلافا - (د ب ا)

قال المستشفى المعالج لرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو اليوم الاثنين إن حالة رئيس الوزراء مستمرة في التحسن، بما في ذلك قدرته على التواصل، وذلك بعد خمسة أيام من تعرضه لمحاولة اغتيال.

وقال المستشفى في مدينة بانسكا بيستريتسا ونائب رئيس الوزراء روربرت كاليناك أمس الأحد إن فيكو لم يعد في خطر.

ولكن على الرغم من التقدم، قال المستشفى إنه من غير المرجح نقل فيكو إلى العاصمة براتيسلافا لتلقي الرعاية خلال الأيام المقبلة.

وكان قد تم إطلاق النار على فيكو من مسافة قريبة بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء في بلدة هاندلوفا الصغيرة، عندما وقف أمام حشد من الناس لمصافحتهم.

ووصفت السلطات الجريمة بأنها ذات دوافع سياسية. وتم احتجاز المهاجم واتهامه بمحاولة القتل.