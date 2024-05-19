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وزير دفاع سلوفاكيا: رئيس الوزراء لم يعد في خطر بعد محاولة الاغتيال

01:59 م الأحد 19 مايو 2024

سلوفاكيا

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براتسلافا - (د ب ا)

صرح روبرت كاليناك وزير الدفاع ونائب رئيس وزراء سلوفاكيا لوكالة أنباء سلوفاكيا اليوم الأحد أن رئيس الوزراء روبرت فيكو لم يعد في خطر بعد تعرضه لمحاولة اغتيال الأربعاء الماضي.

قال مسؤولون في الحكومة وفي المستشفى التي يعالج بها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ، إن الأطباء أجروا عملية جراحية ثانية له اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين من محاولة اغتياله.

ونقلت وكالة أنباء تاسر السلوفاكية عن روبرت كاليناك، نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، وميريام لابونيكوفا مديرة مستشفى العاصمة الإقليمية بانسكا بيستريتسا ، قولهما إن الإجراء كان بمثابة "خطوة معيارية" ، وذلك دون ان يكشفا عن مزيد من التفاصيل.

سلوفاكيا وزير دفاع سلوفاكيا روبرت كاليناك محاولة الاغتيال
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