عمره 71 عامًا.. معلومات أولية عن المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

كتب- مصراوي

أعلنت وسائل إعلام سلوفاكية أن المشتبه في في محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو، رجل يدعى جوراج سينتولا، وهو رجل يبلغ من العمر 71 عامًا من ليفيتشي، وهي بلدة في غرب سلوفاكيا.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه به امتلك البندقية المستخدمة في إطلاق النار بشكل قانوني وهو قيد الاعتقال لدى الشرطة الآن.

وتعتبر محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، أول محاولة اغتيال لسياسي كبير في التاريخ الحديث للدولة، والتي انفصلت عن جمهورية التشيك في 1 يناير 1993، ومع ذلك، واجه المسؤولون الحكوميون تهديدات مكثفة بالقتل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا ووباء فيروس كورونا.

وقالت الحكومة السلوفاكية، إن روبرت فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا الموالي لروسيا، في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليه في محاولة اغتيال مساء اليوم الأربعاء.

🚨 🇸🇰 Breaking: Slovakia The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public. This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 15, 2024

وتم إطلاق النار على روبرت فيكو خارج مجلس الثقافة حيث كان يعقد اجتماع حكومي. حيث كان رئيس الوزراء يتحدث إلى أشخاص خارج المبنى عندما أطلقت عدة أعيرة نارية، مما تسبب في سقوطه على الأرض.

وتم نقل روبرت فيكو إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر، وهو في حالة خطيرة وينتظر الجراحة بعد إصابته برصاصة في اليد والبطن.