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BBC

عمره 71 عامًا.. معلومات أولية عن المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

06:56 م الأربعاء 15 مايو 2024

المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

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كتب- مصراوي

أعلنت وسائل إعلام سلوفاكية أن المشتبه في في محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو، رجل يدعى جوراج سينتولا، وهو رجل يبلغ من العمر 71 عامًا من ليفيتشي، وهي بلدة في غرب سلوفاكيا.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه به امتلك البندقية المستخدمة في إطلاق النار بشكل قانوني وهو قيد الاعتقال لدى الشرطة الآن.

المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا أرشيفية

وتعتبر محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، أول محاولة اغتيال لسياسي كبير في التاريخ الحديث للدولة، والتي انفصلت عن جمهورية التشيك في 1 يناير 1993، ومع ذلك، واجه المسؤولون الحكوميون تهديدات مكثفة بالقتل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا ووباء فيروس كورونا.

وقالت الحكومة السلوفاكية، إن روبرت فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا الموالي لروسيا، في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليه في محاولة اغتيال مساء اليوم الأربعاء.

وتم إطلاق النار على روبرت فيكو خارج مجلس الثقافة حيث كان يعقد اجتماع حكومي. حيث كان رئيس الوزراء يتحدث إلى أشخاص خارج المبنى عندما أطلقت عدة أعيرة نارية، مما تسبب في سقوطه على الأرض.

وتم نقل روبرت فيكو إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر، وهو في حالة خطيرة وينتظر الجراحة بعد إصابته برصاصة في اليد والبطن.

اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو جوراج سينتولا سلوفاكيا
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