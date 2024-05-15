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وزير الخارجية ينفي تنسيق مصر مع إسرائيل بشأن العمليات العسكرية في رفح

01:28 م الأربعاء 15 مايو 2024

وزير الخارجية سامح شكري

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نفى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية، التصريحات الإسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر بخصوص العمليات العسكرية في مدينة رفح، قائلًا إنها "غير صحيحة".

وقال شكري، إن مصر لا يمكنها إدخال المساعدات عبر معبر رفح في ظل وجود عمليات عسكرية فيه.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر ترغب في وقف كل الأعمال العسكرية في معبر رفح للسماح بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى تحديد مجلس الأمن لآلية إدخال المساعدات لقطاع غزة "والتي يجب أن تحترم بموجب القرارات الدولية".

سامح شكري وزير الخارجية رفح إسرائيل
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