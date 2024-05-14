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متظاهرون إسرائيليون يغلقون طريقا قرب حدود لبنان

12:47 م الثلاثاء 14 مايو 2024

متظاهرون إسرائيليون_أرشيفيه

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أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، طريقا في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية، احتجاجا على ما وصفوه بإهمال الحكومة لهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين أغلقوا مفترق طرق في الجليل الأعلى احتجاجا على "عدم وجود خطة للشمال والأمن والميزانية وانهيار أصحاب الأعمال والمزارعين".

وأشارت إلى أن المحتجين منعوا السيارات من التقدم.

ويشتكي الإسرائيليون في البلدات القريبة من الحدود اللبنانية من استمرار حالة التدهور الأمني وإهمال الحكومة لهم.

متظاهرون إسرائيليون الحدود اللبنانية هيئة البث الإسرائيلية
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