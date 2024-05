رفضوا حضور الوزراء.. أهالي جنود إسرائيل القتلى يقيمون حفل تأبين لذويهم (فيديو)

(مصراوي)

أقام عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى، اليوم الاثنين، حفل تأبين خاص لذويهم في مدينة تل أبيب عقب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبهم بإلقاء خطابًا ينعون فيه ذويهم داخل المقابر.

وبلغ عدد الإسرائيليين الذين قرروا إقامة حفل تأبين خاص بعيدًا عن حضور المسؤولين الإسرائيليين 500 شخص، وذلك عقب رفضهم إلقاء أي من المسؤولين والوزراء الذين حضروا إلى المقابر لإحياء الذكرى السنوية للقتلى خطابًا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يدعيوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وهاجم عائلات القتلى وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير لدى وصوله إلى المقبرة في أسدود، واصفين إياه بـ "المجرم" حيث طالبوه بالخروج قائلين "ماذا تفعل هنا يا مجرم؟" وعندما بدأ بن جفير في إلقاء خطابه استنكروا حديثه مطالبين إياه بالخروج بهتافات "عار عليك.. إنه ليس يوم السياسة".

وكان يرغب أهالي الجنود القتلى في السماح لذوي القتلى الذين ماتوا في هجمات الـ7 من أكتوبر أو في مدن أخرى على يد عناصر المقاومة الفلسطينية في الحديث ونعي ذويهم بدلًا من الوزراء الذين هاجموا عدد كبير منهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزيرة المواصلات ميري ريغيف الذين طالبوها بالذهاب إلى بيتها.

A country stands in silence to honor its fallen on Israel’s Memorial Day for soldiers, security services, and victims of terror attacks. pic.twitter.com/yvUUfsMURh