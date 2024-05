داعمون لإسرائيل يعتدون بالضرب على الطلاب داخل جامعة كاليفورنيا (فيديو)

(مصراوي)

استخدمت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز لفض اشتباكات وقعت بين الطلاب الداعمين للقضية الفلسطينية وآخرين مؤيدين لإسرائيل داخل حرم جامعة كاليفورنيا.

وهاجم طلاب مؤيدين لإسرائيل المعتصمين داخل حرم الجامعة، حيث ذهبوا لمناطق اعتصام الطلاب المدافعين عن غزة داخل حرم جامعة كاليفورنيا واشتبكوا معهم واعتدوا عليهم بالضرب.

وتستمر التظاهرات والاحتجاجات داخل الجامات الأمريكية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بسحب استثمارات الجامعة من الشركات المستفيدة من الحرب العدوان الإسرائيلي والإفراج عن الطلاب والأساتذة الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت شرطة نيويورك نحو 100 شخص داخل جامعة كولومبيا لفض الاعتصام، وأخلت قاعة هاميلتون التي تجمع فيها الطلاب.

