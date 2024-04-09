تم تجهيزه في 50 يومًا.. المقاومة توثق مشاهد من كمين الزنة ضد جنود الاحتلال بخانيونس

وكالات

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد متلفزة توثق كمين نوعي نفذته ضد قوات الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس.

وأطلقت كتائب القسام اسم "كمين الأبرار" للعملية التي عرضت تفاصيلها من لحظة التخطيط حتى التنفيذ عصر يوم السابع والعشرين من رمضان، من النقطة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.

ويعرض الفيديو مجموعة من كتائب القسام وهي تخطط لتنفيذ العملية، ومن تعرض لعملية زراعة العبوات الناسفة، وانتشار أفراد النخبة في كمائنهم.

ووثق الفيديو وصول أفراد القوة الإسرائيلية كما كان متوقعًا، حيث تعرضوا لإطلاق نار مباشر، وأجهزت نخبة القسام على 3 منهم، ومن ثم عند وصول الدبابات للمساعدة والإنقاذ جرى استهدافها، قبل أن يجري تفجير منزل به مجموعة من الجنود.

مشاهد حصلت عليها #الجزيرة لاستهداف كتائب القسام جنودا وآليات إسرائيلية من النقطة صفر، عصر يوم السبت الماضي، في منطقة الزنّة شرق مدينة خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/wSMr0Ehpef — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 9, 2024

وقال مصدر قيادي بالقسام للجزيرة، إن ما يظهر في المشاهد المصورة جانب من العملية وما حدث ولم يتم توثيقه أكبر بكثير.

وأكد المصدر القيادي بالقيام، أن الإعداد والتجهيز لهذا الكمين تم طوال ٥٠ يوما في منطقة الزنة، مضيفا: "وفق معلومات استخبارية ورصد مكثف حددنا مسار عودة جنود وآليات العدو وأعددنا الكمين.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105"، وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

وتابعت كتائب القسام: " أكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".