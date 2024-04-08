نتنياهو: النصر على حماس يلزمنا دخول رفح وقد تحدد موعد ذلك بالفعل

مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله: "نحن في الاتجاه الصحيح لكن لا تزال أمامنا عقبات كبيرة".

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه حصل اليوم على تقرير مفصل بشأن مفاوضات القاهرة.

وأضاف نتنياهو: "نعمل كل الوقت من أجل تحقيق أهدافنا وأولها تحرير كل الأسرى وتحقيق نصر كامل على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موضحا أن النصر على حماس يلزمنا بدخول رفح والقضاء على كتائب حماس هناك وهذا سيحصل وقد تحدد موعد ذلك بالفعل.

كان مموقع أكسيوس الأمريكي نقل عن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إنه تم تقديم اقتراح لحماس في القاهرة وننتظر رد زعيمها يحيى السنوار وقد يستغرق الأمر بضعة أيام.

وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إن الوسطاء عرضوا مقترحا جديدا في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل، موضحة أن المقترح تضمن عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.

وأضافت المصادر، أن المقترح تضمن قبول إسرائيل فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد 500 متر منهما، بينما تضمن المقترح إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بما ذلك الشمال.

وتابعت المصادر، أن المقترح تضمن إفراج إسرائيل عن 900 أسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي أحكام المؤبد في المرحلة الأولى المرحلة الثانية تتضمن إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام، مشيرة إلى أن المقترح لم يتضمن عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالمرحلة الثانية أو انسحاب إسرائيل.

وأكملت المصادر أن المقترح تضمن إطلاق ٤٠ أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات في المرحلة الأولى.