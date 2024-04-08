إعلام عبري: الحكومة خسرت الحرب وإسرائيل أصبحت أكثر عزلة

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية خسرت الحـرب وإسرائيل أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى.

وفيما سبق نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن جدية الولايات المتحدة وضغوطها يمكن أن تؤثر على جمود المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتوقع المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة العبرية اسمه، أن تتقدم الإدارة الأمريكية باقتراحًا جديدًا بشأن صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن المقترح سيتضمن تنازلات كبيرة من كلا الطرفين.

وأعلنت تل أبيب أمس الاثنين، أن وفد المفاوضات الإسرائيلي سيصل القاهرة اليوم لاستكمال المشاورات بشأن وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق لكنه لن يزعن لمطالب حركة حماس.