وزير الدفاع الاسرائيلي: مستعدون للرد على أي سيناريو قد يتطور مع إيران

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الاسرائيلي، يوآف جالانت، صباح اليوم الأحد، إن بلاده "انتهت من الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور مع إيران"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.

وتأتي تصريحات جالانت في الوقت الذي تهدد فيه طهران بالرد، بعد الهجوم الدموي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق، والذي نسبته إلى إسرائيل.

وفي محاولة لتهدئة ذعر المواطنين، قال جالانت في مطلع الأسبوع الجاري إن "الاستعداد والتأهب واليقظة، ليست مرادفة للذعر والخوف. لقد لحقت أضرار بالغة بالعدو في كل مكان، وبالتالي فهو يبحث عن سبل للرد، ونحن مستعدون من خلال نظام دفاع متعدد الطبقات."

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد بحدوث عواقب في حال قامت إيران بشن هجوم ضد إسرائيل، حيث قال في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء الخميس الماضي إن “إيران تعمل ضدنا منذ أعوام، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها، ولهذا السبب فإن إسرائيل تتخذ إجراءات ضد إيران ووكلائها، دفاعا وهجوما”، وفقا لما أفاد به مكتبه.

وتابع نتنياهو "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا للمبدأ البسيط: كل من يلحق بنا الضرر أو يخطط لذلك سنلحق به الضرر".

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الحكومة الإسرائيلية وحليفتها الولايات المتحدة تشعران بالقلق من أن إيران تستعد لشن هجوم وشيك.

وقتل قائدان، كل منهما برتبة بريجدير جنرال، وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني القوي في الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي. ويعتبر الحرس الثوري هو قوة النخبة العسكرية الإيرانية كما يعد أقوى من القوات المسلحة التقليدية.