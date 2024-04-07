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BBC

صحيفة عبرية: إسرائيل غير قادرة على تحقيق مزيد من الإنجازات في غزة

12:03 م الأحد 07 أبريل 2024

حرب غزة

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(مصراوي)

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصادر سياسية لم تذكرها قولها، إن مهمة الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة كانت تهدف إلى تفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وقالت الصحيفة العبرية نقلًا عن المصادر، إن الجيش الإسرائيلي في خان يونس غير قادر على تحقيق مزيد من الإنجازات بشأن إعادة الأسرى المحتجزين.

وانسحب اللواء 98 من خان يونس عقب انتهاء المناورات البرية في المنطقة، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت إنه لم يتبقى في غزة إلا لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن انسحاب اللواء يأتي في إطار الاستعداد لاجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

حرب غزة إسرائيل مدينة خان يونس حركة حماس

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رمضانك مصراوي

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