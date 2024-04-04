وسط تحذيرات عسكرية.. الإسرائيليون يسارعون لتخزين المؤن وسحب الأموال تحسبًا لرد إيراني

مصراوي

في ظل التوترات الإقليمية الحالية، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية، تحسبًا لأي رد إيراني محتمل.

وتأتي هذه التحذيرات عقب استهداف قنصلية إيران في دمشق بغارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 أفراد من الحرس الثوري الإيراني.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبقاء على تعليمات الجبهة الداخلية دون تغيير، مطالبًا المواطنين بالتروي وعدم الذعر، متعهدا كذلك بتحديث التعليمات بناء على التطورات الآنية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بتوافد المواطنين الإسرائيليين إلى المتاجر لشراء المواد الغذائية، خوفا من رد إيراني محتمل على الهجوم في دمشق.

بدوره، حذر البنك المركزي الإسرائيلي البنوك من زيادة سحب النقود بسبب التوترات المتصاعدة.

على الجانب الآخر، يعبر المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن استعداد بلادهما للرد على الهجوم الإسرائيلي، مؤكدين عزمهم على عدم ترك هذه الجريمة دون رد، ومشددين على أن "الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن على جرائمه".