الدفاع المدني بغزة: انتشال عشرات الشهداء بعد انسحاب الاحتلال من جباليا

وكالات

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إنه تم انتشال عشرات الشهداء بعد انسحاب الاحتلال من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف الناطق باسم الدفاع المدني، أن طواقمنا مازالت تبحث تحت الأنقاض عن الشهداء والمفقودين، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت معظم المنازل والسوق المركزي والبنية التحتية في مخيم جباليا بشكل كلي.

وتابع بصل، أن قوات الاحتلال دمرت المولدات الكهربائية الرئيسية بشكل كامل في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، مضيفا أن الجيش دمر الطابق الخامس من مستشفى العودة شمال قطاع غزة.