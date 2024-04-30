الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34535 شهيدًا

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34535 شهيدًا.

وقالت الصحة بغزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 207 على القطاع، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 77704 مصابًا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ولفتت الصحة بغزة إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 47 شهيد و61 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط التالي، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.