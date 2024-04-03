طائرة وزير الخارجية الأمريكي تواجه عطل فني قبل رحلته من باريس إلى بروكسل

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واجهت طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشكلة فنية قبل رحلة مقررة إلى بروكسل، حسبما أعلنت وكالة رويترز للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كانت تعاني من مشكلة ميكانيكية في باريس يوم الأربعاء، ما أجبر وفده على القيادة من باريس إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي.

وفي رحلة سابقة إلى أوروبا في يناير الماضي، تقطعت السبل ببلينكن لفترة وجيزة في منتجع دافوس السويسري بسبب مشكلة أيضًا في طائرته.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، زيارة إلى فرنسا الثلاثاء، لمناقشة الأزمات الدولية الكبرى، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط. والتقى بلينكن حينها مع نظيره ستيفان سيجورنيه والرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو.