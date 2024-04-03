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BBC

طائرة وزير الخارجية الأمريكي تواجه عطل فني قبل رحلته من باريس إلى بروكسل

02:54 م الأربعاء 03 أبريل 2024

أنتوني بلينكن

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مصراوي

واجهت طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشكلة فنية قبل رحلة مقررة إلى بروكسل، حسبما أعلنت وكالة رويترز للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كانت تعاني من مشكلة ميكانيكية في باريس يوم الأربعاء، ما أجبر وفده على القيادة من باريس إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي.

وفي رحلة سابقة إلى أوروبا في يناير الماضي، تقطعت السبل ببلينكن لفترة وجيزة في منتجع دافوس السويسري بسبب مشكلة أيضًا في طائرته.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، زيارة إلى فرنسا الثلاثاء، لمناقشة الأزمات الدولية الكبرى، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط. والتقى بلينكن حينها مع نظيره ستيفان سيجورنيه والرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي باريس بروكسل

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