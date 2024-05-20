مسؤول أوروبي يدافع عن المساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

بروكسل - (د ب أ)

دافع المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيش عن قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم خريطة بالقمر الاصطناعي للمساعدة في البحث عن موقع حادث تحطم المروحية التي كانت تحمل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال لينارتشيش عبر منصة إكس اليوم الإثنين، إن تقديم خدمات خرائط الأقمار الاصطناعية "بناء على طلب لتسهيل عملية بحث وإنقاذ ليست تصرفا ينم عن دعم سياسي لأي نظام أو مؤسسة".

وأضاف "أنه تعبير بسيط عن الإنسانية".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، بين الأشخاص التسعة الذين لقوا حتفهم جراء تحطم مروحيتهم في المنطقة الجبلية بشمال غرب البلاد جراء الطقس السيء، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية اليوم الإثنين.

وبعدما طلبت طهران المساعدة في البحث عن موقع التحطم، عرض الاتحاد الأوروبي استخدام خرائط الأقمار الاصطناعية من برنامج الفضاء الخاص بالتكتل لمراقبة الأرض.