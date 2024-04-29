بحضور ممثلون من 130 دولة.. النمسا تعقد مؤتمرًا حول أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل

فيينا - (د ب أ)

يبدأ في فيينا اليوم الاثنين مؤتمر دولي يستمر يومين حول أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

ووجهت وزارة الخارجية دعوات لحضور المؤتمر الذي يحمل عنوان "الإنسانية عند مفترق الطرق: أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل وتحدي الضوابط"، بعد أن فشلت مفاوضات خبراء تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف على مدى السنوات العشر الماضية في أن تؤدي إلى محادثات على المستوى الدبلوماسي.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر ممثلون من حوالي 130 دولة، إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومعاهد أبحاث.

وتمثل أنظمة الأسلحة التي تختار الأهداف وتضربها بشكل مستقل باستخدام الذكاء الاصطناعي صلب اهتمام المشاركين في المؤتمر، خاصة في ظل الصراعات المستمرة في قطاع غزة وأوكرانيا.

وتقول القوات المسلحة الإسرائيلية إنها تستخدم نظاما مدعوما بالذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف بسرعة عالية.

وتنشر أوكرانيا طائرات مسيرة يمكنها تحديد أهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى عندما تخضع للتشويش الإلكتروني الروسي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية ومعلومات من دوائر دبلوماسية.

وتؤدي هذه التطورات التكنولوجية إلى إنتاج أسلحة ذاتية التشغيل بشكل متزايد مع مدخلات بشرية منخفضة.

ويناقش المؤتمر في فيينا المدى الضروري للسيطرة البشرية على مثل هذه الأسلحة. كما سيكون استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل الإرهابيين ومخاطر حدوث سباق التسلح مدعوما بالذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال.

وسوف يقوم المشاركون في المؤتمر بإعداد تقرير لتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

وفي حين أشارت عدة دول إلى استعدادها لوضع مدونة سلوك غير ملزمة بشأن هذه المسألة، فقد عارضت روسيا اتخاذ قرار سريع بشأن فرض قيود.