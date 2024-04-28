حديقة النصر.. موسكو تعرض أسلحة الناتو استولت عليها قواتها من أوكرانيا

وكالات

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة استفزازية إلى الغرب، بعد أيام قليلة من موافقة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على إرسال مليارات إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وفقًا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وذكرت "إكسبرس" أن روسيا تضع اللمسات الأخيرة على معرض عام لأسلحة حلف الشمال الأطلسي "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال المعارك في أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة البريطانية تشمل المعدات العسكرية مركبات بريطانية ودبابات ألمانية وأسلحة مدفعية أمريكية تم الاستيلاء عليها جميعها في حالة بدائية من الحرب المستمرة في أوكرانيا .

وسيتمكن الروس من مشاهدة العشرات من المعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في ساحة بالعاصمة الروسية موسكو خلال معرض يستمر لمدة شهر، ويوصف المعرض بأنه احتفال بنجاح روسيا "ضد المسلحين الأوكرانيين ومؤيديهم الغربيين".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن المعرض يضم أكثر من 30 قطعة من المعدات العسكرية المصنوعة في أستراليا والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وأوكرانيا وفرنسا وفنلندا والتشيك وسلوفاكيا والسويد وجنوب أفريقيا، وسيتم عرضها في معرض موسكو بحديقة النصر.

وسيعرض المعرض أيضًا "الوثائق القتالية والخرائط والأدبيات الأيديولوجية" الأوكرانية.