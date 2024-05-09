اليونيسف: التصعيد الأخير برفح يُزيد المدنيين ألمًا

مصراوي

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، إن الوضع في غزة كارثي وإذا لم تفتح المعابر فسنرى العواقب قريبا.

وأضافت المديرة التنفيذية لليونيسف، أن المنظمة بحاجة إلى الوقود لنقل الإمدادات المنقذة للحياة، موضحة أن التصعيد الأخير في رفح يسوم المدنيين والأطفال مزيدا من الألم والمعاناة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفًا و904 شهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 78 ألفًا و514 مصابًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر ارتقى على إثرها 60 شخصًا وأُصيب 110 آخرون.