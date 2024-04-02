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BBC

وزير إسرائيلي يحذر "أعداء إسرائيل" في الشرق الأوسط من شن أي هجوم

12:59 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،

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(مصراوي)


قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تخوض حرب متعددة الجبهات وفي كل مكان.

وحذر جالانت من سماهم بـ "أعداء إسرائيل في الشرق الأوسط" من دفع ثمنًا غاليا في حال شن أي هجوم ضد إسرائيل.

وشهدت القنصلية الإيرانية في دمشق هجومًا قتل على إثره 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني وآخرين، وهو ما اتهمت إيران إسرائيل بالتخطيط له.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن استهداف القنصلية الإيرانية لن يمر دون رد.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل

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رمضانك مصراوي

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