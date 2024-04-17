للحصول على قرض.. امرأة في البرازيل تصطحب جثة عمها إلى البنك

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة في البرازيل تصطحب جثة عمها إلى البنك، بهدف الحصول على قرض بقيمة 17 ألف ريال برازيلي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الواقعة حدثت في مدينة ريو دي جانيرو، حيث حاولت امرأة الحصول على توقيع عمها المتوفى.

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🔴فاصل

امرأة تحاول سحب قرض باستخدام جثة عمها بعد ساعات من وفاته! 😱



أحضرت إريكا دي سوزا فييرا نونيس عمها المتوفى إلى أحد البنوك في منطقة بانغو في ريو دي جانيرو، على أمل الحصول على قرض بقيمة 17 ألف ريال برازيلي.

أصبح الموظفون متشككين وأبلغوا السلطات. pic.twitter.com/E003GrdDxo — الصين بالعربية (@mog_china) April 17, 2024

شعر موظفو البنك أن هناك أمرًا مريبًا، خاصة أن الرجل شاحب اللون، ولا يحرك ساكنًا، وحاولوا التواصل مع دون إجابة.

تحدث أحد الموظفين بالبنك مع السيدة لإقناعها بضرورة ذهاب الرجل إلى المستشفى، لكنها حاولت التماسك وتوجيه الكلام لعمها المتوفى قائلة: "إن لم تكن على ما يرام، يمكنني اصطحابك إلى المستشفى".

حاولت السيدة الحصول على توقيع عمها على أوراق القرض، ووجهت حديثها له بالقول: "عمي، هل تسمع؟ عليك التوقيع. لا أستطيع التوقيع نيابة عنك".

سارع الموظفون باستدعاء الإسعاف التي أكدت وفاة الرجل قبل ساعات من اصطحابه إلى البنك، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على المرأة.