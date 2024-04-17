إعلان

BBC

للحصول على قرض.. امرأة في البرازيل تصطحب جثة عمها إلى البنك

01:31 م الأربعاء 17 أبريل 2024

امرأة في البرازيل تصطحب جثة عمها

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة في البرازيل تصطحب جثة عمها إلى البنك، بهدف الحصول على قرض بقيمة 17 ألف ريال برازيلي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الواقعة حدثت في مدينة ريو دي جانيرو، حيث حاولت امرأة الحصول على توقيع عمها المتوفى.

شعر موظفو البنك أن هناك أمرًا مريبًا، خاصة أن الرجل شاحب اللون، ولا يحرك ساكنًا، وحاولوا التواصل مع دون إجابة.

تحدث أحد الموظفين بالبنك مع السيدة لإقناعها بضرورة ذهاب الرجل إلى المستشفى، لكنها حاولت التماسك وتوجيه الكلام لعمها المتوفى قائلة: "إن لم تكن على ما يرام، يمكنني اصطحابك إلى المستشفى".

حاولت السيدة الحصول على توقيع عمها على أوراق القرض، ووجهت حديثها له بالقول: "عمي، هل تسمع؟ عليك التوقيع. لا أستطيع التوقيع نيابة عنك".

سارع الموظفون باستدعاء الإسعاف التي أكدت وفاة الرجل قبل ساعات من اصطحابه إلى البنك، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على المرأة.

امرأة في البرازيل جثة البنك الحصول على قرض

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء
مصر للطيران: توقف مؤقت للحركة الجوية بين القاهرة ودبي لسوء الأحوال الجوية