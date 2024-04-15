أمير قطر ورئيس تركيا يؤكدان ضرورة تجنب اتساع نطاق الصراع بالمنطقة

الدوحة (د ب أ)

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن أمير قطر والرئيس التركي، بحثا آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدا على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

كما شددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية، بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.

يشار إلى أن قطر ومصر، بدعم أمريكي، تقومان بجهود وساطة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة و سجناء فلسطينيون في إسرائيل.

وعقب الحرب، وصف اردوغان إسرائيل بأنها "دولة إرهاب تنفذ سياسة إبادة جماعية كاملة ضد الفلسطينيين، بدعم عسكري ودبلوماسي غير محدود من القوى الغربية".