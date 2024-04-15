سنتكوم: دمرنا 80 مسيرة انطلقت من إيران واليمن لمهاجمة إسرائيل

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم " أن قواتها المدعومة بمدمرات القيادة الأمريكية - الأوروبية دمرت في الـ 13 و14 أبريل أكثر من 80 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وما لا يقل عن 6 صواريخ بالستية كانت موجهة إلى مهاجمة إسرائيل من إيران واليمن.

وقالت"سنتكوم "، في بيان أوردته قناة " الحرة " الأمريكية اليوم الاثنين، إن سلوك إيران "غير المسؤول والمتهور" يهدد الاستقرار الإقليمي وسلامة القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي.

ولأول مرة في تاريخ إيران، هادمت بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود، فطبقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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